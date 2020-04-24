أحمد زاهر: تركت الحرية لابنتي في دخول الفن

أعرب الفنان أحمد زاهر، عن فخره الشديد بأداء ابنته "ليلى" في مسلسل "الفتوة" الذي تشارك في بطولته مع الفنان ياسر جلال الذي يخوض به السباق الرمضاني الجاري.وقال "زاهر" لـ"الدستور": "لم أعترض على دخول بناتي "ملك وليلى" لمجال الفن، ولكن الفترة الماضية أردت أن يكون هناك نضج في اختيار مستقبلهم فمنعت ظهورهما فترة من الزمن حتى يكونا على وعي تام باختيارهم، وحان الوقت أن يشقا طريقهما بكامل إرادتهما".وأضاف: "وعندما عرض على "ليلى" مسلسل الفتوة تحمست للمشاركة فيه وشجعتها على ذلك وفخور بأداءها وأتمنى لها النجاح والتوفيق".من جهة أخرى، يشارك أحمد زاهر خلال الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل "البرنس" الذي يخوض بطولته بجانب الفنان محمد رمضان، والمقرر انطلاق أولى حلقاته مساء اليوم الجمعة مع بداية الشهر الكريم.