3 وفاة و5 إصابات جديدة لعراقيين خارج البلاد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث وفيات لعراقيين بسبب كورونا في بريطانيا، وتسجيل خمس إصابات جديدة لعراقيين في عدد من الدول.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف -في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية- إنه "تم تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، و5 حالات إصابة 2 منها في كندا، واحدة في روسيا، وواحدة في بريطانيا، وواحدة في الهند لأبناء الجالية العراقية بفيروس كورونا".وأضاف البيان أن "العدد الكلي للمصابين العراقيين في انحاء العالم (247) حالة"، مشيرا إلى أن "مجموع حالات الوفاة في عموم العالم (31) حالة، وحالات الشفاء في أنحاء العالم (59) حالة".