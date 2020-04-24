«الروتاري» يوزع 1200 شنطة رمضانية في الإسكندرية

وزع نادي روتاري فاروس بالإسكندرية، 1200 شنطة رمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا، بالعديد من المناطق النائية بالإسكندرية.وقالت الدكتورة فاطمة بدوى رئيس نادى روتارى فاروس، في بيان اليوم، إن نادي روتاري فاروس بالإسكندرية جهز 1200 شنطة رمضانية تحتوي الواحدة على 10 كيلو من المواد الغذائية، لتوزيعها خلال شهر رمضان الكريم؛ وذلك انطلاقا ً من المبادرة "60 يوم غذاء" التى أطلقتها المنطقة الروتارية برئاسة الدكتور شريف والى.كما أكد المهندس هادر ميتو مساعد محافظ الروتارى على أن الشنط الغذائية توزع على جمعيات مفعل معها(RCC) التعاون مع جمعيات غير روتارية، حاليًا أو سابقًا لضمان وصولها لحالات مستحقه تم بحث حالتها بمعرفتهم، بالإضافة إلى توزيعها على أهالي النهضة وأبوقير والطابية، منوهًا إلى أن الشنطة تحتوي على مواد أساسية فى الغذاء (سكر، أرز، مكرونة، سمن، زيت، صلصة، شاى).ومن جانبه أوضح عبد الرحمن الصوراني رئيس سابق لروتارى فاروس، أن ذلك يأتى ضمن جهود الروتاري لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأشد احتياجًا، في ظل الظروف التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد.