رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«البرلمان» يتابع منع التلاعب بالأسعار الغذائية في رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:19 م
النائب أشرف العربى
النائب أشرف العربى
حسين العمدة
طباعة
قال النائب أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة العديد من الموضوعات، لافتًا إلى أنه يتابع مع الحكومة توفير وضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وذلك بهدف مواجهه جشع التجار فى شهر رمضان.

وأضاف "وكيل اللجنة الاقتصادية"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مجلس النواب يعقد اجتماعات لمناقشة الموضوعات الهامة والضرورية، خصوصًا أن هناك العديد من القوانين المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب يجب مناقشتها، لكن تأخير المناقشات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أنه يتابع بشكل مستمر مع وزراء الحكومة المعنين بضبط الأسعار وتوفيرها فى الأسواق، وذلك لمنع تلاعب التجار باسعار الغذائية فى شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه يوجد عقوبات مشددة بالقوانين لمن يتلاعب بأسعار السلع الغذائية، فضلًا عن الدولة لديها محددات قوية لضبط الأسواق.

وأضاف "عضو اللجنة الاقتصادية"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة تقوم بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة عن طريق منافذ البيع، لضرب أى محاولات لجشع التجار فى التلاعب بأسعار السلع الغذائية، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بتوفير كميات أكبر من السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، خصوصًا أن المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية حرجة، قائلًا: "النواب يتابعون أسعار السلع الغذائية فى دوائرهم ومع الحكومة، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة للأسر الأكثر احتياجًا".

موضوعات متعلقة

دبى تفتح المطاعم والمقاهى وتستأنف خدمات النقل العام

تحميل إمساكية رمضان 2020.. موعد الإمساك والإفطار في مصر (صور)

تفاصيل بلاغ يتهم سما المصري بإثارة الغرائز

«الصحة»: 11 وفاة و232 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

القبض على سما المصري.. والنائب العام يأمر بالتحقيق معها

تفاصيل بلاغ يتهم سما المصري بإثارة الغرائز

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

ضبط إشارة تردد قناة الحياة 2020 الحمرا لمشاهدة مسلسلات رمضان

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

«امرأة لا تنكسر».. رواية تكشف دور نساء سوريا في الحرب على الإرهاب

برامج رمضانية جديدة على قناة «القومي لثقافة الطفل» باليوتيوب

شعر ورسم ومسرح.. عبدالدايم تعتمد أنشطة قصور الثقافة في رمضان

أمسية شعرية افتراضية فى أبوظبى