«البرلمان» يتابع منع التلاعب بالأسعار الغذائية في رمضان

قال النائب أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة العديد من الموضوعات، لافتًا إلى أنه يتابع مع الحكومة توفير وضبط أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وذلك بهدف مواجهه جشع التجار فى شهر رمضان.وأضاف "وكيل اللجنة الاقتصادية"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مجلس النواب يعقد اجتماعات لمناقشة الموضوعات الهامة والضرورية، خصوصًا أن هناك العديد من القوانين المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب يجب مناقشتها، لكن تأخير المناقشات بسبب انتشار فيروس كورونا.وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أنه يتابع بشكل مستمر مع وزراء الحكومة المعنين بضبط الأسعار وتوفيرها فى الأسواق، وذلك لمنع تلاعب التجار باسعار الغذائية فى شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه يوجد عقوبات مشددة بالقوانين لمن يتلاعب بأسعار السلع الغذائية، فضلًا عن الدولة لديها محددات قوية لضبط الأسواق.وأضاف "عضو اللجنة الاقتصادية"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة تقوم بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة عن طريق منافذ البيع، لضرب أى محاولات لجشع التجار فى التلاعب بأسعار السلع الغذائية، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بتوفير كميات أكبر من السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، خصوصًا أن المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية حرجة، قائلًا: "النواب يتابعون أسعار السلع الغذائية فى دوائرهم ومع الحكومة، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة للأسر الأكثر احتياجًا".