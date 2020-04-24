الطقس السيئ يتسبب في عدة حرائق بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على عدة حرائق نشبت بمناطق مختلفة بسبب الطقس السيء.كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة تفيد نشوب أكثر من حريق بسبب الرياح، وذلك بمراكز أبنوب ومنفلوط والقوصية وأسيوط وحي غرب أسيوط واندلع حريق ببعض أشجار النخيل وامتد لبعض زرعات محصول القمح بقرية بني حسين مركز اسيوط.وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحرائق دون حدوث خسائر في الأرواح.تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.