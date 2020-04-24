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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 56.6% زيادة في صادرات مصر لإثيوبيا مطلع 2020

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:15 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لإثيوبيا سجلت ارتفاعًا بلغت نسبته 56.6% لتصل إلى 17 مليون دولار مطلع عام 2020 مقابل 7.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9.6 مليون دولار خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن جملة صادرات مصر لأهم الدول الإفريقية سجلت 326.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 372.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بتراجع قدره 46.6 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد ارتفعت 2.481مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 2.447 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 34.1 مليون دولار خلال عام.

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