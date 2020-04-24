رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

برامج رمضانية جديدة على قناة «القومي لثقافة الطفل» باليوتيوب

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:11 م
المركز القومي لثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل
آلاء حسن
طباعة
في إطار استعدادات المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي؛ أعدّ المركز خريطة برامجية متكاملة للعرض على قناة المركز عبر اليوتيوب ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" والتي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وأوضح الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، أن القناة ستذيع يوميًا برامجها من الساعة الثالثة للسادسة مساءً، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التثقيفية والتوعوية والترفيهية وأيضًا الرياضية، منها برامج تذاع لأول مرة أعدت خصيصًا للشهر الكريم مثل "دقيقة من فضلك" الذي يكتبه السيناريست وليد كمال، فوازير "المسحراتي" تأليف وتنفيذ الفنانة إيمان صبري، فوازير "لولو ومورا" تأليف وتنفيذ الفنانتين مروة طلبة وولاء محمد محمود و"علماء العرب" برنامج تقدمه ماما سلوى العناني، بالإضافة لأوبريت جديد من إنتاج المركز بعنوان "أهلا رمضان" أشعار الفنان فتحي الجندي وألحان وتوزيع الفنان وائل عوض وتحريك الفنان جلال الدين جمال.

كما يتم إذاعة حلقات جديدة من برنامج "حصة موسيقى" للفنان وائل عوض، "الأراجوز يعظ" للفنان ناصر عبد التواب والملاغي أحمد جابر وكتابة الشاعر أحمد زيدان، "من زماااان" لميسرة خيري وشيماء مصطفى، "حكايات أبلة عطية" للفنانة إيمان صبري، "ورشتنا من بيتنا" للفنانات مروة طلبة ومنى متولي وحياة سعد وكوثر فرج وأميرة صبري وخضرة محمد والفنان مايكل ميشيل، و"حكايات جدو" للفنان تامر سعدان، و"حكايات الدكتور جلجول" للفنان جلال الدين جمال، لقاء الأدباء لولاء محمد محمود، مائة حكاية وحكاية للكاتب هشام علوان وميسرة خيرى، "الرياضي الصغير" لكابتن روشان الفقي، بالإضافة لأفلام كارتون من إنتاج المركز تأليف كاتبة الأطفال فاطمة المعدول، و"حكايات صافي" لد. صفية إسماعيل، وحكايات حنبسة تأليف وإخراج الفنان أحمد إسماعيل عبد الباقي، و"في بيتنا طفل" للباحث أحمد عبد العليم، و"عباقرة ذوي الهمم" لمنال منيب وأوجيني صبحي، "أنا والمعاق" لأستاذ علي حسين، و"عيشها لايت" لخبيرة التغذية مروة عادل و"الساحر" للفنان نبيل بركات ومحمد عادل وإبداعات الأسر للدكتورة شوق النكلاوى والدكتورة شرين الجلاب، و"إبداعات الشباب" للدكتورة شوق النكلاوي، ومعرض أون لاين للفنانة مريم فريد والمخترع الصغير للباحثة إنجى مدثر.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا

حقيقة إيقاف «تكافل وكرامة» وتوجيه مخصصاته لـ«منحة الـ500 جنيه»

15 ألف إصابة و193 وفاة بـ«كورونا» فى إسرائيل

«الصحة»: 11 وفاة و232 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

القبض على سما المصري.. والنائب العام يأمر بالتحقيق معها

تفاصيل بلاغ يتهم سما المصري بإثارة الغرائز

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

ضبط إشارة تردد قناة الحياة 2020 الحمرا لمشاهدة مسلسلات رمضان

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

«امرأة لا تنكسر».. رواية تكشف دور نساء سوريا في الحرب على الإرهاب

برامج رمضانية جديدة على قناة «القومي لثقافة الطفل» باليوتيوب

شعر ورسم ومسرح.. عبدالدايم تعتمد أنشطة قصور الثقافة في رمضان

أمسية شعرية افتراضية فى أبوظبى