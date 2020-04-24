الصين تؤكد أهمية الحفاظ على استقرار السلاسل الصناعية العالمية

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن استعدادها للعمل مع دول أخرى في الحرب على فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وتعزيز التعاون الدولي للحفاظ على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد العالمية لتقليل تأثير الوباء على الاقتصاد العالمي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانج - في تصريح اليوم - إنه مع دعم استئناف العمل والانتاج محليا وسط الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، قدمت الصين توجيات ومساعدات للشركات الصينية للحفاظ على العمل الطبيعي لمشروعاتها الخارجية.وأضاف شوانج، أن الصين مستعدة للعمل مع دول أخرى خلال محاربة الجائحة بشكل فعال، لتعزيز التعاون الدولي، وأنها لن تدخر جهدا في الحفاظ على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الامداد العالمية، من أجل تقليل تأثير المرض على الاقتصاد العالمي.وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن حاجة منظمة الصحة العالمية إلى إجراء تعديلات هيكلية لتصحيح أوجه القصور فيها وأن واشنطن ربما تدعو إلى تغيير مديرها العام، أوضح شوانغ أن الهجوم الأمريكي على منظمة الصحة العالمية لا يستند إلى أسس موضوعية.وأشار إلى أن المنظمة حافظت منذ تفشي فيروس "كورونا"، على موقف موضوعي وعادل وعلمي، ولعبت دورا مهما في مساعدة الدول على مواجهة الوباء وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الانتصار على هذا الفيروس.ولفت شوانغ إلى أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، تعتقد أن المنظمة لابد أن تكون تحت قيادتها، معتبرا ذلك "نموذج لعقلية الهيمنة التقليدية".