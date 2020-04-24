رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد أهمية الحفاظ على استقرار السلاسل الصناعية العالمية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:10 م
الصين
الصين
أ ش أ
طباعة
أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن استعدادها للعمل مع دول أخرى في الحرب على فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وتعزيز التعاون الدولي للحفاظ على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد العالمية لتقليل تأثير الوباء على الاقتصاد العالمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانج - في تصريح اليوم - إنه مع دعم استئناف العمل والانتاج محليا وسط الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، قدمت الصين توجيات ومساعدات للشركات الصينية للحفاظ على العمل الطبيعي لمشروعاتها الخارجية.

وأضاف شوانج، أن الصين مستعدة للعمل مع دول أخرى خلال محاربة الجائحة بشكل فعال، لتعزيز التعاون الدولي، وأنها لن تدخر جهدا في الحفاظ على استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الامداد العالمية، من أجل تقليل تأثير المرض على الاقتصاد العالمي.

وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن حاجة منظمة الصحة العالمية إلى إجراء تعديلات هيكلية لتصحيح أوجه القصور فيها وأن واشنطن ربما تدعو إلى تغيير مديرها العام، أوضح شوانغ أن الهجوم الأمريكي على منظمة الصحة العالمية لا يستند إلى أسس موضوعية.

وأشار إلى أن المنظمة حافظت منذ تفشي فيروس "كورونا"، على موقف موضوعي وعادل وعلمي، ولعبت دورا مهما في مساعدة الدول على مواجهة الوباء وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الانتصار على هذا الفيروس.

ولفت شوانغ إلى أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، تعتقد أن المنظمة لابد أن تكون تحت قيادتها، معتبرا ذلك "نموذج لعقلية الهيمنة التقليدية".

موضوعات متعلقة

دبى تفتح المطاعم والمقاهى وتستأنف خدمات النقل العام

رئيس الوزراء يعلن رسميًا مواعيد حظر التجوال في رمضان

إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بنظام القدرات «شائعة»

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

القبض على سما المصري.. والنائب العام يأمر بالتحقيق معها

تفاصيل بلاغ يتهم سما المصري بإثارة الغرائز

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

ضبط إشارة تردد قناة الحياة 2020 الحمرا لمشاهدة مسلسلات رمضان

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

«امرأة لا تنكسر».. رواية تكشف دور نساء سوريا في الحرب على الإرهاب

برامج رمضانية جديدة على قناة «القومي لثقافة الطفل» باليوتيوب

شعر ورسم ومسرح.. عبدالدايم تعتمد أنشطة قصور الثقافة في رمضان

أمسية شعرية افتراضية فى أبوظبى