«صوت الشعب» يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء

تقدم المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب بالتهنئة والتحية الممزوجة بالوطنية الخالصة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الثامنة والثلاثين، مؤكدا أن يوم 25 أبريل سيظل شاهدا على عظمة وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة خير أجناد الأرض.وقال "البراوي" في تصريحات صحفية اليوم: "إن القوات المسلحة الباسلة فخر الرجال ومصنع الأبطال ودرع الوطن وابطالها جسدوا في أرض الفيروز أغلى ملحمة وطنية ارتوت بدماء الشهداء الأبرار الذين فتحوا أبواب ورايات النصر العظيم".وأضاف: "نحن نحتفل بذكرى تحرير سيناء علينا هذا العام في شهر رمضان المبارك لتتجلى أسمى مقومات الحق والخير والعدل نجدد نحن قيادات وأمناء وأعضاء حزب صوت الشعب دعم ومساندة القوات المسلحة في حربها العادلة والشريفة ضد الإرهاب الأسود وخفافيش الظلام وأهل الشر وأعداء الحياة".وأشار رئيس الحزب إلى أن التاريخ سجل بحروف من نور الدور البطولي للقوات المسلحة في حماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه ويسجل الآن في أكثر صفحاته بياضا المشروعات العملاقة التنموية والانجازات الكبيرة التي حدثت وتحدث في سيناء.