عاصفة رملية تتسبب فى إغلاق الموانئ بالسويس (فيديو)

شهدت محافظة السويس حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تسبب سوء في انعدام الرؤية بسبب موجة الطقس السيئ اليوم الجمعة، وهبوب العواصف الترابية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، انخفاضا في مستوى الرؤية الأفقية والرأسية.وشهدت طريق "السويس- القاهرة- السخنة" انخفاض الرؤية بسبب انحصار مستوى الرؤية الأفقية، حذرت إدارة المرور فى السويس قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة، وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.وتسبب سوء الأحوال الجوية فى إغلاق موانئ بورتوفيق والزيتيات بمحافظة السويس، والغردقة بالبحر الأحمر، بسبب انعدام الرؤية الأفقية وشدة الرياح المصاحبة للعاصفة الترابية التي تتعرض لها البلاد اليوم الجمعة، كما أغلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مينائي السخنة والأدبية.وقال مصدر مسئول بمكتب الأرصاد الجوية في السويس، إن نشاط الرياح بدأ في الزيادة مع الثامنة صباحا، وبحلول العاشرة تراوحت سرعة الرياح بين 22 إلى 28 عقدة جنوبية، وانحصر مستوى الرؤية الأفقية بين 1600 و2000 متر بمدينة السويس، الأمر الذي يشكل خطورة على إبحار السفن والعائمات البحرية.