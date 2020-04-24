وزيرا خارجية الأردن وفلسطين يطالبان بالتحرك لمنع قيام «إسرائيل»

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين، فضلا عن التنسيق المشترك لمواجهة فيروس "كورونا".وأكد الجانبان، خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، استمرار العمل المشترك والتعاون مع الأشقاء في المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحيلولة دون قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة، وحذرًا من أن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن والمستوطنات في فلسطين المحتلة سيقتل حل الدولتين وبالتالي سيقوض جميع فرص تحقيق السلام الذي يشكل خيارًا استراتيجيًا عربيًا وضرورة دولية.وأكدا أيضًا أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أراض محتلة هو خرق واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى المجتمع الدولي التصدي له حماية للمبادئ والقوانين الدولية، ومنعًا لتفاقم الصراع وتفجره، خصوصًا في هذه المرحلة التي يجب العمل فيها على مواجهة جائحة "كورونا".وطالب الوزيران، المجتمع الدولي، بالعمل من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة لتحقيق السلام العادل وفق المرجعيات المعتمدة.واستعرض الصفدي والمالكي، الاستعدادات للاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية تلبية لدعوة فلسطينية لبحث سبل التصدي لقرار الضم والعمل مع المجتمع الدولي على منعه والتي أيدتها الأردن.كما استعرضا الجهود لحشد الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) لتمكين الوكالة من المضي في تقديم خدماتها الحيوية.