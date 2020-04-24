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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أمير أباظة: أزمة كورونا أتت بنتيجة إيجابية على الدراما المصرية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:57 م
الناقد الفني أمير
الناقد الفني أمير أباظة،
ياسمين عباس
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قال الناقد الفني أمير أباظة، إن أزمة كورونا أتت بنتيجة عكسية إيجابية على الدراما المصرية، من حيث عدد المسلسلات واجتهاد المخرجين في الانتهاء بشكل أسرع، لافتًا إلى المسلسلات المصرية اهتمت بالجودة هذا العام، وضرب مثالا على ذلك بمسلسل "الاختيار".

وأوضح أمير أباظة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن العمل لا يقصد منه تمجيد شخص، ولكنها دراما تقدم الخير والشر في شكل درامي، مناشدًا باستمرار تلك الأعمال الوطنية، لأن المصريين بحاجة إلى أعمال فنية تقربهم من بلدهم.

وأشار الناقد الفني، إلى أنه يتوقع أن يحقق ذلك المسلسل نجاحا ساحقا، نظرا إلى أن موضوعه شيق ومختلف.

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