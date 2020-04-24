الإفتاء: ممارسة العبادات في المنزل اختبار حقيقي للتعامل مع الله

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ممارسة العبادات الدينية في المنزل هى اختبار حقيقي للصدق والإخلاص للتعامل مع الله، لافتًا إلى أن رمضان شهر الدعاء، وله آداب، و يجب أن نكون متضرعين لله أثناء الدعاء.وأضاف خالد عمران، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc"، أنه يجب أن نتعلم أن الدعاء ليس صراخًا، وإنما هو تضرع وخشية، موضحًا أن الدعاء علاقة بين العبد وربه، ولا يجب فيه الصراخ، معقبا: "هذا هو الدعاء في ثوبه الصحيح".وأكد، أن أزمة فيروس كورونا فرصة جيدة أن نتذكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وأن نتعرف على أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالكثير من النعم، وكنا ننسى هذه النعم، واليوم نتذكرها، ونتذكر أنه ما من محنة إلا وفيها منحة.واستنكر أمين الفتوى بدار الإفتاء نشر البعض صور الاحتفال بمناسبة عائلية، متابعًا: "لو النية السرور وإسعاد الآخرين، والتحدث بنعم الله فهذا جيد، بينما حال كان بهدف لغيظ شخص آخر فهذا ليس تحدث بنعم الله".