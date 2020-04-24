بطريرك الروم يترأس اليوم عيد القديس جيورجيوس

يترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، اليوم الجمعة، القداس الإلهي بمناسبة عيد القديس جيورجيوس اللابس الظفر في دير مار جرجس بمصر القديمة.يشاركه في صلاة القداس الإلهى، المتروبوليت نقولا مطران طنطا، والمتروبوليت نيقوديموس مطران (مصر الجديدة)، وذلك دون حضور شعبي.وعلى صعيد آخر، تحتفل حاليًا، وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة التي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار الفيروس التاجي المعروف بـ"جائحة كورونا".