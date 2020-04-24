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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الزملوط: تخفيض أعداد العاملين بالوحدات المحلية بالداخلة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:02 م
محمد الزملوط
محمد الزملوط
محمد علي مهدي
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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إغلاق مستشفى الداخلة العام جزئياََ واقتصار العمل بها على أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليومية، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض العاملين بالوحدات المحلية بمركز الداخلة ل ٥ ٪ فقط من العاملين، ومنع انتقال العاملين من القرى إلى مقر عملهم بالمدينة. وإيقاف وسائل النقل الجماعي بين مراكز المحافظة وكذلك النقل الجماعي بين مدينة موط وقراها، واقتصارها على وسائل النقل الخاصة.

وشدد الزملوط على ضرورة حرص المواطنين على اتباع الإجراءات الوقائية وتجنب التواجد بالأماكن المزدحمة قدر المستطاع، كما يهيب بالمواطنين والإعلاميين عدم تداول أي أخبار سوي من خلال الجهات الرسمية كوزارة الصحة أو الصفحات الرسمية للمحافظة ومديرية الصحة.

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