استشاري تغذية: شرب المياه بكثرة في السحور غير مفيد (فيديو)

نصح الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية والسمنة، بضرورة توزيع شرب المياه بعد الإفطار، لافتا إلى أن خلايا الجسم يجب أن تكون غنية بالمياه لمقاومة أي أمراض تدخل على جسم الإنسان خاصة فيروس كورونا.ونوه بهاء ناجي، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن المياه مهمة لمرضى السكر، حيث تعمل على تقليل السكر داخل الجسم، مشيرًا إلى أن شرب المياه بكثرة قبل السحور مدر للبول، معقبًا: "الناس اللي بتشرب إزازة مياه لتر ونص قبل أذان الفجر دايما بعدها يدخلوا الحمام 10 مرات يفضوا المياه، وده بسبب إدراراهم للبول".وأشار استشاري التغذية والسمنة إلى أن شرب المياه بعد الإفطار ليس مضرا، كما أن الجسم يحتفظ بهذه المياه داخله لفترة، نظرا لأن نسبة الأملاح مرتفعة، متابعًا: "لازم نشرب من 2 إلى 3 لترات في اليوم كل واحد على حسب وزنه"، لافتا إلى أنه من الممكن شرب المياه فور الإفطار وعقب تناول الإفطار بنصف ساعة يمكن شرب المياه مرة أخرى.