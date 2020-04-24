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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا غبريال يترأس اجتماعه الأسبوعى «أون لاين»

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:00 م
الانبا غبريال
الانبا غبريال
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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يترأس الأنبا غبريال، أسقف بنى سويف، مساء اليوم، اجتماعه الاسبوعى منفردا من مقر المطرانية.

وتحتفل حاليًا، وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة التي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار الفيروس التاجي المعروف بجائحة كورونا.

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