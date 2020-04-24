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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا: تنفيذ أعمال الرش والتطهير بجميع المراكز

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:57 م
أعمال الرش والتطهير
أعمال الرش والتطهير
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة للحفاظ على النظافة العامة، كما تابعت الوحدات المحلية انتظام عملية صرف معاش تكافل وكرامة للفئات المستحقة.

وأكد المحافظ، أن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، تابعت عملية صرف معاش تكافل وكرامة، من خلال المنافذ الإضافية ومكاتب البريد، مع تيسير الإجراءات وإزالة أى معوقات لمنع الازدحام أو التجمعات لتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوي.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ أعمال الرش والتطهير، خاصة لمناطق التجمعات، مثل مواقف السيارات.

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ملوي، انتظام عملية صرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين المستحقين بقري (إبشادات – نواي – تنده – الروضة)، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز المنيا عملية انتظام صرف المعاش للمواطنين بمكاتب البريد لقرية بني أحمد الغربية.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي، تنظيم أعمال الرش والتطهير وتنفيذ أعمال تسوية للطرق الرئيسية والفرعية ورفع المخلفات الصلبة باستخدام معدات الوحدة المحلية، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملات لمتابعة حالة النظافة العامة بالقري التابعة للمركز، بالإضافة لإجراء أعمال صيانة وإحلال وتجديد لكشافات الإنارة بالطرق الرئيسية ومداخل القرين، وذلك بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري.

وجه المحافظ، باستمرار تلك الحملات بصفة دورية ضمن الخطة الشاملة للمحافظة، لاتخاذ كل التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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