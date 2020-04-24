استشارى: تناول العرقسوس يسبب أخطارًا صحية لمرضى الكلى (فيديو)

قال الدكتور بهاء ناجى، استشارى التغذية العلاجية والسمنة، إن الإفراط فى تناول بعض الأكلات والمشروبات فى شهر رمضان يسبب أمراضا صحية ويجب استبداله بشعار التوسط والاعتدال، مشيرًا إلى أن تناول مشروب العرقسوس يسبب أخطارا صحية لأصحاب مرضى الكلى.وأضاف بهاء ناجى، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن شرب العرقسوس للشخص المعافى يوميًا لا ضرر منه على الإطلاق، ولكن بالنسبة لمرضى الكلى والضغط العالى فيجب الامتناع عن شربه.وأشار استشارى التغذية العلاجية والسمنة إلى أن شرب التمر هندى والكركديه لا يسبب أى مشاكل صحية، خاصة أن الأخير يساعد على الهضم ويمنع حموضة المعدة، أما مشروب الخشاف فيعمل على تخفيض الكوليسترول في الجسم ومضادات أكسدة كبيرة.