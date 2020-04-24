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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا: انتظام توريد القمح بإجمالي 10509 أطنان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:51 م
القمح
القمح
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى يوم الخميس، 10509 أطنان و478 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.

أكد المحافظ، على الجهات المسوقة، سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكل إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكل الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كل الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.

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