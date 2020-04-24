مستشار المفتي يوضح 3 شفاعات للمسلم في رمضان

هنأ الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية، جميع الناس وأهل مصر والعالم العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك.وتمنى لهم الخير والعافية والقَبول والقُرْب من الرحمن، ومَزِيدا من الوَصْل والوصال، بسر أسرار شهر الصيام ونور القرآن وبهاء سيد الأنام، داعيا: "اللهم ارجعنا إليك بك، ورُدَّنا إلى رِحابك، حتى نكون لك وَحْدَك، واستخدِمْنَا ولا تستبْدِلْنَا، وأَرِنَا عطَايَاكَ في مَنْعِكَ، وكيف تكون المِنَحُ والقُرْبُ والوِصَالُ في ابتلاءاتِكَ، وأخْرِجْنَا مِن ضِيقِ النِّعْمَةِ إلى سَعَةِ المُنْعِم، ومِن شِدَّةِ الابتلاءِ إلى رحمةِ المُكْرِم".وقال: "من الليلة اجتمع لك ثلاث شفاعات: شفاعة الصيام، وشفاعة قراءة القرآن، مع شفاعة سيد الأنام، فاحمد الله كثيرًا في هذا الشهر، فقد تكون عبادتك فيه تساوي عبادة الدَّهْر، وفي ثنايا صومك وقراءتك، صَلِّ وسَلِّمْ على من سيأخذُ يومَ الحَشْرِ بِيَدِك: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".