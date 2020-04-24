ضبط 1500 قرص جبن رومى فاسدة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار تكثيف حملات الرقابة علي المتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمحافظة، وتواصل الأجهزة الرقابية ومباحث التموين، لضبط المخالفين من خلال شن الحملات المكبرة على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع، وإحكام السيطرة الكاملة على الأسواق ومتابعة جودة المعروضات وتوافرها بصفة مستمرة والالتزام بالأسعار المتعارف عليها وعدم المغالاة على المواطنين.وأسفرت الحملة برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، عن ضبط 1500 قرص جبن رومي تزنْ 20 طن تقريبًا منتهية الصلاحية، وتظهر عليها علامات التعفن والتلف، لصاحبها المدعو " أ.ع.ا.ا "، مدير مسئول عن معمل لمنتجات الألبان بقرية الثمانين التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ.وكان المسئول يقوم بإعادة تدويرها وطباعة تاريخ إنتاج صلاحية ساريًا وطرحه للتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر رقم ( 262 ) لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفرالشيخ، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.