رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«نفحات رمضان».. أهالي عزبة الصعايدة يدشنون مبادرة لمساعدة الفقراء

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:50 م
مبادرة لمساعدة الفقراء
مبادرة لمساعدة الفقراء
آية سالم
طباعة
تكثف سواعد الخير في شهر رمضان من أعمال الخير، خاصة بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا، بالتزامن مع إلغاء موائد الرحمن التي كانت طوق نجاة لبعض الأسر، كان لا بد من الوصول لهؤلاء فى منازلهم.

"هذا مال الله خذ ما تشاء"، عبارة مكتوبة على خزانة خشبية تحمل في داخلها بعض السلع الأساسية، تم وضعها على قارعة الطريق لدعوة غير القادرين على أخذ ما يكفي حاجتهم من سلع، في أحد شوارع عزبة الصعايدة بإمبابة فى محافظة الجيزة.

دشن الأهالي مبادرة منذ أسابيع بسبب تداعيات فيروس كرورنا، ومع حلول الشهر الكريم كثفوا نشاطهم لعمل ما يقرب من 50 شنطة رمضان يوجد بها كل السلع التي تحتاجها الأسرة.

وأكد أحد القائمين على المبادرة أنهم قرروا ترك الحقائب في الطريق لرفع الحرج عن المحتاج، ودعوة الأهالي للمشاركة والمساهمة في الخير خلال الشهر الكريم.

وقال إنهم حرصوا على عدم توزيعها لمنع الزحام والتكدس في الشوارع.

موضوعات متعلقة

دبى تفتح المطاعم والمقاهى وتستأنف خدمات النقل العام

ضبط منظمى مسيرة الاحتفال برمضان فى الإسكندرية

حقيقة إيقاف «تكافل وكرامة» وتوجيه مخصصاته لـ«منحة الـ500 جنيه»

«تخفيف الحظر».. أهم قرارات رئيس الوزراء اليوم

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى عزل العجمي لـ77

القبض على سما المصري.. والنائب العام يأمر بالتحقيق معها

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

ضبط إشارة تردد قناة الحياة 2020 الحمرا لمشاهدة مسلسلات رمضان

عدد ساعات الصيام في مصر 2020 خلال شهر رمضان

جامعة فلسطينية تكشف عن جهاز تنفس من صنعها

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية افتراضية فى أبوظبى

الحلقة 2 من رواية «الصديق أبوبكر».. اسمه وألقابه

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

من رواية الصديق أبوبكر.. فى البدء كان الصعيد