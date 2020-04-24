«نفحات رمضان».. أهالي عزبة الصعايدة يدشنون مبادرة لمساعدة الفقراء

تكثف سواعد الخير في شهر رمضان من أعمال الخير، خاصة بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا، بالتزامن مع إلغاء موائد الرحمن التي كانت طوق نجاة لبعض الأسر، كان لا بد من الوصول لهؤلاء فى منازلهم."هذا مال الله خذ ما تشاء"، عبارة مكتوبة على خزانة خشبية تحمل في داخلها بعض السلع الأساسية، تم وضعها على قارعة الطريق لدعوة غير القادرين على أخذ ما يكفي حاجتهم من سلع، في أحد شوارع عزبة الصعايدة بإمبابة فى محافظة الجيزة.دشن الأهالي مبادرة منذ أسابيع بسبب تداعيات فيروس كرورنا، ومع حلول الشهر الكريم كثفوا نشاطهم لعمل ما يقرب من 50 شنطة رمضان يوجد بها كل السلع التي تحتاجها الأسرة.وأكد أحد القائمين على المبادرة أنهم قرروا ترك الحقائب في الطريق لرفع الحرج عن المحتاج، ودعوة الأهالي للمشاركة والمساهمة في الخير خلال الشهر الكريم.وقال إنهم حرصوا على عدم توزيعها لمنع الزحام والتكدس في الشوارع.