شعبة الكوافير تطالب رئيس الوزراء بمد ساعات الحظر لقطاع التجميل

تقدمت شعبة الكوافير بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة محمود الديجاوي، بطلب إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد عام الغرف التجارية لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.وتابع: "في احتجاج ومناشدة على قرارات اليوم وذلك بغلق للمحلات التجارية ومنها صالونات الحلاقة والكوافير الذي صدر اليوم بغلق من الساعة 5م حتى ٩ص لما فيه من تدمير قطاع بالكامل يحتوي ٢ مليون ونصف مواطن يتم تعرضهم للتدمير الأسرى والمعيشي وتشريدهم بغلق نشاطهم لعدم المقدرة في سداد الإيجارات والأجور والتكاليف من مصروفات ثابتة ومتغيرة.وننوه علما بأن نشاط صالونات الحلاقة والكوافير تعمل على خدمة عملاء يترددون بعد رجوعهم من أعماله، اي بعد الخامسة مساء فكيف يمارس النشاط لكي نوفر سبل المعيشة".وأضاف: "لسنا نشاطا سلعيا نبيع بأي وقت ولكن نحن خدمي نتعامل مع العملاء بشخصهم وقت فراغهم من أعمالهم، نحن مع الدولة في عدم تجمعات ولكن نشاطنا لايجمع أكثر من اربعة أفراد بحد أقصى عشر أفراد بالمحلات الكبرى، ونلتزم بكل شروط الوقايه والتعقيموبناء عليه".وطالب رئيس الوزراء باستثناء قطاع التجميل بمد ساعات الحظر للعاشره مساء بدلا من الخامسة م ويبدأ من الثانية عشر ظهرا بدلا من ٩ص.وطالب بإعادة النظر لقطاع يضطر لطرد العاملين به وغلق المحلات فنحن أكثر قطاع تضرر من هذه الأزمة.وتابع: "نحن قطاع نلتزم بالحفاظ على مجتمع باتخاذ كل وسائل الوقاية، كما أننا نقدم خدمة عناية للشعر والوجه اي نقدم نظافة شخصية للعملاء وحمايتهم من انتشار الأوبئة".وطالب بضرورة اهتمام الدولة في تحقيق حد الكفاف وليس حد الكفاية، مع الأخذ بالاعتبار فيما سبق تقديمه في مذكرات سابقة من حلول ومساندة قطاع ينهار.