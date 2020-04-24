«بى إم دبليو» تستأنف الإنتاج فى مصانعها 4 مايو

تعتزم شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات استئناف الإنتاج تدريجيا في مصنعها للسيارات بالولايات المتحدة ومصنعها للدراجات البخارية في برلين عقب توقف دام أسابيع في 4 مايو المقبل.وأعلنت الشركة، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف الإنتاج في مصنعها بمدينة دينجولفينج بولاية بفاريا الألمانية في 11 مايو المقبل، وكذلك في المكسيك.وفي 18 مايو على أقصى التقدير، ستستأنف الشركة الإنتاج في مصنعها الرئيسي بميونخ، وكذلك في لايبتسيج وريجنسبورج الألمانيتين، وفي مدينة رولين بجنوب أفريقيا وأوكسفورد البريطانية "بناء على تطورات السوق".يذكر أن نحو 20 ألف عامل لدى مصانع "بي إم دبليو" في ميونخ ودينجولفينج وريجنسبورج ولايبتسيج تم إحالتهم إلى نظام العمل بدوام جزئي. واستغل آلاف العاملين وقف الإنتاج في إعادة هيكلة المصانع، ومن المقرر أن تستأنف مصانع المحركات التابعة للشركة الإمداد بالنسبة لمصانع السيارات بحلول الإثنين المقبل.وبسبب إغلاق متاجر السيارات في أوروبا والولايات المتحدة وتراجع الطلب على السيارات، أغلقت "بي إم دبليو" مصانعها في أوروبا وجنوب إفريقيا والمكسيك منتصف مارس الماضي، وفي الولايات المتحدة نهاية مارس الماضي، واستأنفت الشركة الإنتاج في أكبر مصنع لها في مدينة شينيانج الصينية منتصف فبراير الماضي.