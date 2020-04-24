السعودية تسجل 1172 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15102، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل له قبل قليل.وصرح المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي، بأن الحالات الجديدة توزعت بين عدة مدن، وتعود 25% منها لمواطنين سعوديين، بينما 75% منها كانت لمقيمين غير سعوديين، مشيرا إلى أن هناك 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.وأوضح العبدالعالى أن عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية زاد 124 حالة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2049، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا في المملكة، اثنين لسعوديين و4 لغير سعوديين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 127.وأوضح العبدالعالي أن وزارة الصحة السعودية تترقب مزيدا من حالات التعافي من فيروس كورونا، موضحًا أن نسبة الوفيات المتدنية تعود للرعاية الطبية المتوفرة في السعودية لكافة المصابين بفيروس كورونا بالمجان وعلى أعلى المستويات.