رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 97 حالة تعدٍ على أراضِ زراعية وأملاك الدولة بالمنيا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:39 م
إزالة
إزالة
المنيا ـ على حسين
طباعة
تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنيا، جهودها في تنفيذ حملات الإزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم، إن الوحدات المحلية نجحت، أمس الخميس، في إزالة 97 حالة تعدٍ بالبناء، 25 حالة بناء مخالف من دون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 2615 مترًا مربعًا، 54 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 4942 مترًا مربعًا، 17 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2554 مترًا مربعًا، حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمساحة فدان و12 قيراطًا و11 سهمًا، ليصل إجمالي الحالات، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الخميس 790 حالة بمساحة 2536 فدانًا و17 قيراطًا و20 سهمًا، و1241 حالة إزالة مباني بمساحة 133285 مترًا مربعًا.

أكد المحافظ أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كل أشكال التعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني من دون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة من دون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


موضوعات متعلقة

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

نص بيان رئيس الوزراء بشأن مستجدات التعامل مع أزمة كورونا

القبض على سما المصري.. والنائب العام يأمر بالتحقيق معها

حقيقة إيقاف «تكافل وكرامة» وتوجيه مخصصاته لـ«منحة الـ500 جنيه»

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى عزل العجمي لـ77

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بنظام القدرات «شائعة»

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

ضبط إشارة تردد قناة الحياة 2020 الحمرا لمشاهدة مسلسلات رمضان

عدد ساعات الصيام في مصر 2020 خلال شهر رمضان

جامعة فلسطينية تكشف عن جهاز تنفس من صنعها

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية افتراضية فى أبوظبى

الحلقة 2 من رواية «الصديق أبوبكر».. اسمه وألقابه

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

من رواية الصديق أبوبكر.. فى البدء كان الصعيد