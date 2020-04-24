إزالة 97 حالة تعدٍ على أراضِ زراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنيا، جهودها في تنفيذ حملات الإزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم، إن الوحدات المحلية نجحت، أمس الخميس، في إزالة 97 حالة تعدٍ بالبناء، 25 حالة بناء مخالف من دون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 2615 مترًا مربعًا، 54 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 4942 مترًا مربعًا، 17 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2554 مترًا مربعًا، حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمساحة فدان و12 قيراطًا و11 سهمًا، ليصل إجمالي الحالات، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الخميس 790 حالة بمساحة 2536 فدانًا و17 قيراطًا و20 سهمًا، و1241 حالة إزالة مباني بمساحة 133285 مترًا مربعًا.أكد المحافظ أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كل أشكال التعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني من دون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة من دون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.