أول يوم رمضان.. انتحار شاب بسبب أزمة نفسية في المنوفية

أقدم شاب بقرية طليا التابعة لمركز أشمون المنوفية، اليوم الجمعة، على التخلص من حياته شنقا، في الساعات الأولى من أول أيام شهر رمضان، داخل غرفته بمنزل الأسرة، لمروره بأزمة نفسية.تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز أشمون يفيد بقيام شاب "م،و،ع" ٣١عاما، بشنق نفسه داخل غرفة منزله.وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أشمون، وتم استدعاء مفتش الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارٍ نقل الجثمان إلى مقر الطب الشرعي في شبين الكوم لاستكمال الإجراءات والتأكد من سبب الوفاة.