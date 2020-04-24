المنشآت السياحية: السماح بـ«التيك أواي» من مطالب الغرفة

أعلنت غرفة المنشآت السياحية عن نجاح جهود القطاع السياحي، بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فى السماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي) طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان بخلاف عمل الدليفرى طوال الـ24 ساعةوقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن الغرفة كانت قد تقدمت بمقترحات لوزارة السياحة للتدخل لدى الحكومة للسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات لإضافة خدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي) طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان، إلى جانب خدمة الدليفرى، مع تطبيق كافة المعايير والاشتراطات والإجراءات الإحترازية والوقائية الصحية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف المصرى أن تفهم المسئولين الدور الهام الذى تقوم به المنشآت السياحية واقتناعهم التام بما تم تقديمه من خلال مقترحات تم بلورتها وصياغتها برؤية مجلس إدارة الغرفة والمتخصصين، وعبر دراسة دقيقة تضمنت العديد من الإيجابيات، كان وراء إضافة خدمة التيك أواى، إلى جانب خدمة الدليفرى، وكذلك أهمية عودة جانب كبير من نشاط المطاعم السياحية، ولو بنصف طاقتها، لإنقاذها من حالة الجمود والخسائر التى تكبدتها منذ قرارات منع التجمعات وفرض حظر التجوال وإغلاق الكثير منها تنفيذا لهذه القرارات.وأشار المصرى إلى أن الاشتراطات الجديدة لعمل المطاعم السياحية والحلوانية خلال شهر رمضان المعظم قد أقرت بالتزام المنشآت بتشغيل العاملين بحد أقصى 50% من حجم العمالة بالمطعم، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية بتوفير عناصر الأمان الصحى بعدم السماح بدخول المكان لأكثر من 10 أفراد في ذات الوقت للطلب والاستلام، على أن يتم تسليم الطلبات خارج المطعم أو المنشأة حال توافد أكثر من 10 أفراد في ذات الوقت، واتباع معايير التباعد الاجتماعي داخل المطعم أو المنشأة بترك مسافة لا تقل عن متر بين كل فرد والآخر.