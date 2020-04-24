اقتراح برلمانى للتعاقد مع شركات التأمين على الحياة للأطباء

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى مجلس الوزراء، ووزارة الصحة لتوفير تأمين على الحياة للأطباء ضد المخاطر والمرض والمسئولية المهنية.وأكد النائب في مقترحه أن الأطباء يقومون بدور ملموس لا يخفى على أحد في هذه الأزمة، وهم من أكثر الفئات عرضة للإصابة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من اتخاذ الإجراءات الوقائية، فإن عددًا كبيرًا منهم تعرض للإصابة بفيروس كورونا.وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن الأطباء هم الفئة الأكثر تعرضًا للإصابة منذ بداية جانحة فيروس كورونا، فضلًا عما يتعرض له ذووهم من إصابات أيضًا.وأكد أنه من الضروري بسبب المخاطر العديدة التي يتعرضون لها، التحرك على وجه السرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين على حياتهم، لا سيما في ظل انخفاض الدخول والمعاشات التي يحصلون عليه.وطالب الدكتور أيمن أبو العلا، وزارة الصحة، بإبرام عقد تأمين مع اتحاد شركات التأمين على الحياة يكون خاصًا بالأطباء ويتم تمويل الاشتراكات الشهرية من خلال صندوق التكافل في النقابة وصندوق المخاطر الذي اقترحه السيد الرئيس لضمان استدامة الفكرة.