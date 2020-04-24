«الزراعة»: مساعدة المزارعين فى بيع منتجاتهم بمنافذ الوزارة

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الوزارة لديها أكثر من 400 منفذ، وهذه المنافذ موزعة على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمنافذ ليس فقط من أجل توفير السلع الغذائية للمواطن، وإنما تساعد صغار المزارعين على بيع منتجاتهم داخل هذه المنافذ.وأضاف محمد القرش، خلال لقائه ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم رفعوا حجم مخزون المنافذ من السلع ليكفي نحو 6 أشهر، فضلًا عن أن هناك زيادة في إنتاج مزارع الدواجن ليغطي كل الاحتياجات خلال شهر رمضان، موضحًا أنه يتم إنتاج 4 ملايين طائر يوميًا.وأوضح معاون وزير الزراعة، أن متوسط تخفيضات الأسعار على منتجات وزارة الزراعة يتراوح ما بين 25 إلى 40%، مؤكدا أن هناك اهتمامًا بالالتزام بكل الإجراءات الوقائية، وعمليات التعقيم والتطهير في منافذ الوزارة.