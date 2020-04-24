إسرائيل تصادق على تسهيلات إضافية لرفع قيود كورونا بدءا من السبت

صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، على سلسلة تسهيلات جديدة، للتخفيف من القيود الاقتصادية المفروضة على التجار، ضمن خطة العودة للحياة الطبيعية غي ظل مكافحة تفشي الكورونا.ومن المقرر أن يسري تطبيق هذه التسهيلات، بدءا من مساء غد السبت، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وتتضمن التسهيلات إعادة فتح مراكز التسوق، والمطاعم لخدمات التوصيل للمنازل أو طلب الطعام دون التجمع داخلها، وصالونات تصفيف الشعر، والتجميل، ومراكز الطب البديل، ومراكز الخدمات، ومدارس القيادة، وورش السيارات، ومحلات الصرافة ودور الحضانة.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"إلى 14882 حالة، و193 حالة وفاة، بينهم حاخام.