اقتراح برلماني بإجراء امتحانات الثانوية بالملاعب الرياضية

تقدمت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، باقتراح لمجلس الوزراء بإجراء امتحانات الثانوية العامة بالملاعب المفتوحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية.وقالت النائبة- في بيان اليوم- إنه نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن خلال نهج الحكومة في التكامل ما بين الوزارات للمرور من الأزمة، يجب استغلال ما تمتلكه وزارة الشباب والرياضة من ملاعب مفتوحة وصالات بمراكز الشباب والأندية الرياضية لعقد لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام بها.وأكدت النائبة أن ذلك يسهم في تجنب انتشار الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة لاتباع الإجراءات الصحية؛ نظرًا لأنها ملاعب مفتوحة ويمكن من خلالها توفير المسافة الآمنة بين الطلاب، مع مراعاة عقد الامتحانات في وقت مبكر من الصباح لتلافي حرارة الجو.