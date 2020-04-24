القوى العاملة: 2.8 مليون عامل بإيطاليا يستأنفون العمل بالمصانع في مايو

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بالمكاتب بالخارج، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل.وأشار الملحق العمالي بميلانو مجدي حسنين في تقريره إلى أن مرحلة الرفع التدريجي للإغلاق في 4 مايو المقبل ستشهد عودة ما يقرب من ٢ مليون و800 ألف عامل للعمل بالمصانع، لافتا إلى أن محكمة النقض في روما وافقت على منح المهاجرين غير الشرعيين بونات الطعام المجانية وذلك بعد رفض البلديات.