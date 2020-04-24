مواعيد عمل وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة فى رمضان
الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:39 م
طارق عتمانطباعة
تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تقديم خدماتها الرقمية إلى جموع الشعب المصري، وحرصًا منها على التيسير على المواطنين في تلقي الخدمات بجودة عالية، فقد خصصت الوزارة خدمة إلكترونية للتواصل معها "اتصل بنا" على موقعها الإلكتروني.
ونستعرض في هذه السطور مواعيد العمل في رمضان في وزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها، لتقديم المعلومات للمواطنين للتعرف عليها.
ديوان عام الوزارة
تبدأ مواعيد العمل في رمضان من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا عدا الجمعة والسبت، بالنسبة للوردية المسائية من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة مساءً.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تلقي الشكاوي من المواطنين ضد شركات الاتصالات والإنترنت العاملة بالسوق عبر عدة وسائل، منها الموقع الإلكتروني على بريد الجهاز [email protected]، من خلال الكول سنتر 155 أو على الواتس عبر الأرقام 01015515155- 01111115150- 01551515505- 01202155155، ويتلقى الجهاز نحو 5 آلاف شكوى شهريًا من المواطنين.
وحدد الجهاز مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
إيتيدا
تتيح هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا خدماتها للشركات والمواطنين من ديوان عام الهيئة وفروعها في المحافظات والتي تشمل عدة خدمات والدورات التدريبية أون لاين وغيرها من البرامج التي أطلقتها لزيادة القدرات التنافسية للشركات المحلية وأيضا زيادة صادرات مصر التكنولوجية إلى نحو 4 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وحددت الهيئة مواعيد العمل في رمضان من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرا عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية
يتيح للمواطنين والرواد الحفاظ على أعمالهم الإلكترونية "الديجتال" وتقديم حماية لبراءات الاختراع وغيرها من الأعمال، أيضًا إصدار تراخيص مزاولة النشاط للشركات والجهات والمنشآت المختصة بمجال تداول مصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات بكل صورها وأشكالها، وإصدار تراخيص مقاهي الإنترنت والبلاي ستيشن وخدمات الإيداع والتسجيل لمصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وإصدار الشهادات الخاصة بها وتسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية لأصحابها، ويعمل من داخل القرية الذكية بالإضافة إلى بعض المكاتب في المناطق التكنولوجية والمحافظات.
وحدد المكتب عدة وسائل لتلقي الطلبات إلكترونيا عبر البريد الالكتروني أو الكول سنتر 16248، بالإضافة إلى تحديد مواعيد العمل في رمضان من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع.
المركز القومي لتوثيق التراث الحضاري والطبيعي
مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي هو مركز تابع لمكتبة الإسكندرية ومقره القاهرة، وهو يتبع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يسعى المركز إلى تطبيق أحدث التقنيات في توثيق التراث المصري الثقافي - الملموس وغير الملموس- والتراث الطبيعي الذي يتضمن المعلومات الخاصة بالمناطق الطبيعية بمصر ومكنوناتها الطبيعية، وقد أسهم المركز في توثيق ونشر المعلومات المتعلقة بالتراث.
تنفيذ برنامج توثيق خطة العمل القومية، استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المنظمات المتخصصة المحلية والدولية، زيادة الوعي بالتراث الحضاري والطبيعي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وبناء قدرات العاملين في مجال توثيق التراث الحضاري والطبيعي والحفاظ عليه.
وحدد المركز مواعيد العمل في رمضان على أن تبدأ من الثامنة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع.
ونستعرض في هذه السطور مواعيد العمل في رمضان في وزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها، لتقديم المعلومات للمواطنين للتعرف عليها.
ديوان عام الوزارة
تبدأ مواعيد العمل في رمضان من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا عدا الجمعة والسبت، بالنسبة للوردية المسائية من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة مساءً.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تلقي الشكاوي من المواطنين ضد شركات الاتصالات والإنترنت العاملة بالسوق عبر عدة وسائل، منها الموقع الإلكتروني على بريد الجهاز [email protected]، من خلال الكول سنتر 155 أو على الواتس عبر الأرقام 01015515155- 01111115150- 01551515505- 01202155155، ويتلقى الجهاز نحو 5 آلاف شكوى شهريًا من المواطنين.
وحدد الجهاز مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
إيتيدا
تتيح هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا خدماتها للشركات والمواطنين من ديوان عام الهيئة وفروعها في المحافظات والتي تشمل عدة خدمات والدورات التدريبية أون لاين وغيرها من البرامج التي أطلقتها لزيادة القدرات التنافسية للشركات المحلية وأيضا زيادة صادرات مصر التكنولوجية إلى نحو 4 مليارات دولار خلال العام الجاري.
وحددت الهيئة مواعيد العمل في رمضان من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرا عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية
يتيح للمواطنين والرواد الحفاظ على أعمالهم الإلكترونية "الديجتال" وتقديم حماية لبراءات الاختراع وغيرها من الأعمال، أيضًا إصدار تراخيص مزاولة النشاط للشركات والجهات والمنشآت المختصة بمجال تداول مصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات بكل صورها وأشكالها، وإصدار تراخيص مقاهي الإنترنت والبلاي ستيشن وخدمات الإيداع والتسجيل لمصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وإصدار الشهادات الخاصة بها وتسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية لأصحابها، ويعمل من داخل القرية الذكية بالإضافة إلى بعض المكاتب في المناطق التكنولوجية والمحافظات.
وحدد المكتب عدة وسائل لتلقي الطلبات إلكترونيا عبر البريد الالكتروني أو الكول سنتر 16248، بالإضافة إلى تحديد مواعيد العمل في رمضان من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع.
المركز القومي لتوثيق التراث الحضاري والطبيعي
مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي هو مركز تابع لمكتبة الإسكندرية ومقره القاهرة، وهو يتبع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يسعى المركز إلى تطبيق أحدث التقنيات في توثيق التراث المصري الثقافي - الملموس وغير الملموس- والتراث الطبيعي الذي يتضمن المعلومات الخاصة بالمناطق الطبيعية بمصر ومكنوناتها الطبيعية، وقد أسهم المركز في توثيق ونشر المعلومات المتعلقة بالتراث.
تنفيذ برنامج توثيق خطة العمل القومية، استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المنظمات المتخصصة المحلية والدولية، زيادة الوعي بالتراث الحضاري والطبيعي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وبناء قدرات العاملين في مجال توثيق التراث الحضاري والطبيعي والحفاظ عليه.
وحدد المركز مواعيد العمل في رمضان على أن تبدأ من الثامنة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع.