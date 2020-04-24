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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش رفع كفاءة منظومة النظافة مع مسؤولي الأحياء

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:39 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رفع كفاءة منظومة النظافة بمواقف سيارات الأجرة بالمحافظة وذلك استكمالًا لخطة المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط في الشارع وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب وصلاح عامر مدير إدارة مشروع المواقف بالمحافظة ووليد فاروق وكيل إدارة المواقف بأسيوط وأسامه بشاي نائب رئيس حي شرق وعماد إسماعيل مدير موقف سيارات الأزهر بأسيوط.

وأكد المحافظ على شن حملات نظافة ورفع القمامة بصفة دورية من مواقف سيارات الأجرة كموقف الأزهر ونزلة عبداللاه والمعلمين فضلًا عن باقي مواقف السيارات بمراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز وجهاز تجميل ونظافة المدينة والإنقاذ السريع.

ولفت إلى ضرورة استمرار حملات الرش والتطهير لمواقف السيارات والمركبات وأماكن الانتظار الموجودة بها بصفة دورية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن المحافظة بكافة أجهزتها وقطاعاتها تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين.
محافظ أسيوط يناقش رفع كفاءة منظومة النظافة مع مسؤولي الأحياء
محافظ أسيوط يناقش رفع كفاءة منظومة النظافة مع مسؤولي الأحياء

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