مخرج «الحارث» يبدأ المونتاج ويفكر في عرضه بعيد الأضحى

دخل المخرج محمد نادر، في أعمال المونتاج الخاص بفيلمه الروائي الطويل الأول الحارث، والذي انتهى من تصويره مؤخرًا.وكشف مصدر داخل شركة "سكوب" المنتجة للمسلسل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العمل من المرجح عرضه تجاريًا في عيد الأضحى المبارك بعدما تنتهي أزمة فيروس كورونا والذي أغلق على إثرها السينمات، مشيرًا إلى أن العمل تدور أحداثه في إطار رعب وقد تم تصويره في سيوة والقاهرة.الفيلم من بطوله أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال على الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبدالرسول.