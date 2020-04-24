صبور أبوالدهب يكشف تفاصيل مشاركته فى «رجالة البيت»

كشف الفنان الشاب صبور أبوالدهب، عن مشاركته في مسلسل "رجالة البيت" بطولة الفنان أكرم حسني، والمعروض خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح صبور أبوالدهب، في تصريح خاص لموقع "الدستور"، أنه يجسد شخصية "ممثل" داخل أحداث المسلسل، لافتًا إلى أن الشخصية تتبلور في إطار كوميدي، معربًا عن سعادته بالعمل مع المخرج أحمد الجندي.ومن ناحية أخرى، شارك الفنان الشاب في مسلسل "ونسني" الذي يعرض حاليًا على فضائية "mbc"، مشيرًا إلى أن المخرج المنفذ خالد طلعت هو من رشحه للقيام بدوره في المسلسل.مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة "ويزو" بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف، وهو من إخراج أحمد الجندي.