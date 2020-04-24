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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

البابا فرنسيس يهنئ شيخ الأزهر بحلول رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:35 م
شيخ الأزهر و البابا
شيخ الأزهر و البابا فرنسيس
أميرة العناني
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تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا مِن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة؛ للتهنئة بشهر رمضان المبارك.

وأعرب البابا فرنسيس عن تهانيه الطيِّبة لفضيلة الإمام الأكبر وجميعِ المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن تعود هذه المناسبات السعيدة على العالَم وقد أصبح خاليًا مِنَ الأوبئة والحروب، وأن تنعم الإنسانيةُ بمزيد من الأمن والاستقرار.

وخلال الاتصال، ناقش الإمام الأكبر والبابا فرنسيس أهمية تعزيز التضامن العالمي في ظل جائحة كورونا، وسبل تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية، والدور المأمول من اللجنة العليا لتحقيق أهداف الوثيقة في ظل ما يمر به العالم من أزمات إنسانية.

مِن جانبه، أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن البابا فرنسيس أخٌ وصديق مخلص، معربًا عن تقديره واعتزازه بتهنئة أخيه البابا فرنسيس، وتمنياته أن تسهم جهودهما سويًّا في نشر قيم التعايش والسلام العالمي.

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