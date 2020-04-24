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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: انعقاد غرفة الأزمات والكوارث لمتابعة حالة الطقس

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:33 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انعقاد غرفة الأزمات والكواث المركزية بالمحافظة بحضور مسئولي كافة الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس السيئ والعاصفة الترابية التي تتعرض لها المحافظة، والتي تسببت في حجب الرؤية وإثارة الرمال على الطرق فضلًا عن انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بمراكز المحافظة.

وكلف محافظ أسيوط السكرتير المساعد للمحافظة بمتابعة رؤساء المراكز والمدن والتأكد من اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وشدد على ضرورة انعقاد غرفة الأزمات على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أية آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتفاعل الفوري معها.

ووجه المحافظ برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتكثيف انتشار فرق التدخل السريع ‏وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والمرور وكذا رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق العامة ‏بالمحافظة (محطات مياه الشرب والصرف الصحي- الكهرباء)، والتشديد على الوحدات المحلية ‏بسرعة رفع أي مخلفات تنتج عن العاصفة ومتابعة حركة السير على الطرق الرئيسية وتقديم النصح إلى السائقين ورواد هذه الطرق لعدم تجاوز السرعات المحدودة وتوخي الحذر، مناشدًا المواطنين بعدم النزول في الشوارع وخاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية وتجنب التواجد في المناطق المكشوفة أو القيادة على الطرق السريعة حفاظًا على حياتهم.

من جانبه أوضح المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد إنه بناء على تكليفات محافظ أسيوط تم رفع درجات الاستعداد ومتابعة غرف العمليات بالمراكز والتوجيه بتكليف رؤساء القرى بالمرور مع فني الكهرباء والزراعة للحفاظ على أسلاك الكهرباء من السقوط على زراعات القمح ومنع حدوث حرائق وأخذ الاحتياطات اللازمة وسرعة الإبلاغ عن وجود أية آثار جانبية نتيجة حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها المحافظة.

فيما أشار المهندس هاني ثروت رئيس فرع الهيئة العامة للاتصالات بأسيوط إلى خروج عدد من السنترالات msan من الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بعدد كبير من مراكز المحافظة "الفتح - أبنوب- منفلوط - القوصية – ديروط" مما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن العملاء لافتًا إلى التنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلة بالمواقع المتأثرة.

يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها.
محافظ أسيوط: انعقاد غرفة الأزمات والكوارث لمتابعة حالة الطقس
محافظ أسيوط: انعقاد غرفة الأزمات والكوارث لمتابعة حالة الطقس
محافظ أسيوط: انعقاد غرفة الأزمات والكوارث لمتابعة حالة الطقس
محافظ أسيوط: انعقاد غرفة الأزمات والكوارث لمتابعة حالة الطقس
محافظ أسيوط: انعقاد غرفة الأزمات والكوارث لمتابعة حالة الطقس
محافظ أسيوط: انعقاد غرفة الأزمات والكوارث لمتابعة حالة الطقس

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