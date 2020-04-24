انتشار أمني لمنع التكدس المروري في أول أيام رمضان

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة خدمات أمنية بكافة الطرق والمحاور لمنع التكدسات الموروية أول أيام شهر رمضان الكريم.وتزداد الخدمات مع اقتراب ساعة الإفطار، حيث تنتشر سيارات الإغاثة والدوريات الأمنية على الطرق الكبرى والرئيسية لتتسيير السيارات تباعا في حالة حدوث كثافات مرورية في وقت الإفطار والذي يعد فترة الذروة في رمضان.كما تنتشر الخدمات على الطرق الصحراوية بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من عاصفة ترابية وانخفاض مستوى الرؤية على تلك الطرق، وأضافت المصادر أن اليوم كونه الجمعة سيساهم في عدم وجود تكدسات بالشوارع بالإضافة لانتهاء فترة إغلاق كوبري الجيزة المعدني الذي تسببت أمس في شلل مروري بشارعي الهرم وفيصل وميدان الجيزة.وأضافت المصادر ان الخدمات الأمنية المرورية تنتشر عقب الإفطار بالتنسيق والتعاون مع قوات من مباحث الجيزة للتأكد من تطبيق حظر التجوال المقرر منذ الساعة التاسعة مساء طبقا لقرار مجلس الوزراء ولمدة أسبوعين.