مقتل وإصابة 14 مسلحًا من طالبان فى عمليات أمنية أفغانية

نفذت قوات الجيش الأفغاني عمليات في ثلاثة أقاليم أسفرت عن مقتل تسعة مسلحين من حركة طالبان وإصابة خمسة آخرين واعتقال اثنين.وذكر فيلق "الرعد 203" التابع للجيش- في بيان اليوم الجمعة نقلته وكالة أنباء "خاما برس"- أن القوات الأفغانية صدت هجومًا لطالبان على نقاط أمنية في منطقة كاراباخ في إقليم غازني، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين ومصادرة مدفع رشاش وبندقية هجومية.وأوضح أن القوات الأفغانية قتلت مسلحين اثنين من طالبان، بينما أصيب آخران خلال عملية منفصلة في منطقة تشاجاري على مشارف إقليم غازني، كما قُتل مسلح وأصيب 3 آخرون خلال عملية أجريت في منطقة أزرا بإقليم لوجار.. وفي الوقت ذاته، اعتقلت القوات الأفغانية مسلحين اثنين خلال عملية في إقليم باكتيا.