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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء «سوق الجمعة» غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:30 م
سوق الجمعة
سوق الجمعة
هبه عويضه
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أجرت المهندسة ابتسام الشافعى، سكرتير عام حى غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة بنطاق الحي، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حفاظا على الصحة العامة واستمرارا لتعليمات إزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المرور والمارة.

وأجرى مسئولو الحي جولات بسوق الجمعة، وميدان البورصة، وسوق الخشابين، وشارع النيل، وشارع باب سدرة بميدان البياصة، وشارع الساعة بعامود السواري.

وتبين من المرور وجود تجمعات وكثافات بسوق الحمام، وعلى الفور تم التنسيق مع قسم شرطة كرموز لفض التجمعات حفاظا على الصحة العامة المواطنين.
إخلاء «سوق الجمعة» غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا
إخلاء «سوق الجمعة» غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا
إخلاء «سوق الجمعة» غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا
إخلاء «سوق الجمعة» غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا
إخلاء «سوق الجمعة» غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا
إخلاء «سوق الجمعة» غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا
إخلاء «سوق الجمعة» غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا
إخلاء «سوق الجمعة» غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا

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