رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مسئولون إسرائيليون: تقدم في مباحثات صفقة تبادل الأسرى مع حماس

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:30 م
الأسرى
الأسرى
سارة الشلقاني
طباعة
قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم الجمعة، إن مباحثات عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية تسير بشكل إيجابي.

وأكد المسئولون أن هناك تقدما محددا طرأ على مباحثات صفقة تبادل الأسرى مع حماس، رافضين توضيح ما هو هذا التقدم، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وقالت مصادر مطلعة على تحركات عقد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، إن هناك محاولات لاتمام الصفقة عبر مصر، مشيرة إلى أن الصفقة تعد في مراحلها الاخيرة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه مستعد لعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس، وذلك بعد دعوة يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة المحاصر، للتقدم في صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال يتم فيها الإفراج عن كبار السن والمرضى والنساء الموجودين في سجون إسرائيل، بالإضافة إلى من أُعيد أسرهم بعد تحريرهم في صفقة "شاليط" عام 2011، مقابل إطلاق سراح جنود الاحتلال المحتجزين في غزة.

موضوعات متعلقة

ضبط منظمى مسيرة الاحتفال برمضان فى الإسكندرية

تحميل إمساكية رمضان 2020.. موعد الإمساك والإفطار في مصر (صور)

حقيقة إيقاف «تكافل وكرامة» وتوجيه مخصصاته لـ«منحة الـ500 جنيه»

15 ألف إصابة و193 وفاة بـ«كورونا» فى إسرائيل

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بنظام القدرات «شائعة»

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

عدد ساعات الصيام في مصر 2020 خلال شهر رمضان

جامعة فلسطينية تكشف عن جهاز تنفس من صنعها

باحثون: تراجع أعداد النمل والنحل والفراشات.. والبعوض في تزايد

«تواجه الموت».. المطاعم الروسية مهددة بالإفلاس بسبب كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

الحلقة 2 من رواية «الصديق أبوبكر».. اسمه وألقابه

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

من رواية الصديق أبوبكر.. فى البدء كان الصعيد

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني