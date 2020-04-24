مسئولون إسرائيليون: تقدم في مباحثات صفقة تبادل الأسرى مع حماس

قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم الجمعة، إن مباحثات عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية تسير بشكل إيجابي.وأكد المسئولون أن هناك تقدما محددا طرأ على مباحثات صفقة تبادل الأسرى مع حماس، رافضين توضيح ما هو هذا التقدم، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وقالت مصادر مطلعة على تحركات عقد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، إن هناك محاولات لاتمام الصفقة عبر مصر، مشيرة إلى أن الصفقة تعد في مراحلها الاخيرة.وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه مستعد لعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس، وذلك بعد دعوة يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة المحاصر، للتقدم في صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال يتم فيها الإفراج عن كبار السن والمرضى والنساء الموجودين في سجون إسرائيل، بالإضافة إلى من أُعيد أسرهم بعد تحريرهم في صفقة "شاليط" عام 2011، مقابل إطلاق سراح جنود الاحتلال المحتجزين في غزة.