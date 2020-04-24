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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحركة الوطنية» يدشن صندوق«الطوارئ والأزمات» لمساعدة الأكثر احتياجا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:27 م
اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد
حسين العمدة
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قرر حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي تأسيس صندوق لـ "الطوارئ والأزمات" برئاسة هاني العسال رجل الأعمال وعضو المكتب السياسي للحزب، وذلك لدعم ومساعدة البسطاء والفئات الأشد احتياجا والعمالة غير المنتظمة، التي تضررت من أزمة كورونا، وكذلك لمساعدة أي أعضاء بالحزب فى حالات العجز والأزمات والمرض أو مشاكل مالية طارئة ربما يتعرضون لها.

وجاء ذلك خلال اجتماع مصغر عقدة رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد علي مع عدد من أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة ونواب رئيس الحزب.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن تمويل الصندوق سيكون من خلال تبرعات أعضاء الحزب ورجال الاعمال بالحزب بهدف الوقوف بجانب الدولة والشعب المصرى في وقت الأزمات، خاصة اننا نمر بجائحة وبائية تجتاح العالم كلة بما يقتضي ضرورة التضافر، حتي نعبر الأزمة لإننا جميعا في مركب واحد ونواجه خطرًا واحد يهدد العالم كلة.

وطالب "رجال الأعمال أعضاء الحزب والمقتدرين بضرورة وسرعة التفاعل مع الصندوق، كل حسب قدرته، لكي يقوم الحزب بواجبه المنوط بالوقوف إلى جوار الدولة المصرية والمواطنين في التصدي لمثل هذه الأزمات باعتبارنا جزء من نسيج مصر القوي الذي تزيده الأزمات ترابطًا وتماسكًا ووقوفًا إلى جوار الدولة ومساندتها".

وقال "سيتم تشكيل مجلس إدارة مستقل للصندوق علي ان يبدا العمل به خلال الأيام القادمة وسيتم تخصيص جزء كبير من الأموال الواردة لكل من تأثر من أزمة كورونا وكل الأعضاء الذين يتعرضون لانتكاسات وازمات مالية أو في حالات المرض أو العجز".

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