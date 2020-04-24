لجنة الوفد بحي الشرق ببورسعيد تزور مستشفى الحميات

قامت لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة محمد ناجى ومن خلال اللجنة الفرعية بحى الشرق برئاسة الربان محمد أبو حشيش بزيارة لمستشفى حميات بورسعيد للشد من عزمهم وتكريما وتقديرا لدورهم الكبير فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك تنفيذا توجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد لدعم الدولة المصرية والمواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، بحضور أعضاء اللجنة كل من ومحمد هريدي مساعد رئيس اللجنة، ولوسي مندور رئيس لجنة المرأة بحى الشرق، وإيمان شطا مسئول العلاقات العامة باللجنة.وقدم "ابوحشيش" مجموعة من المستلزمات الطبية الوقائية للأطباء وأعضاء هيئة التكريم وأثنى على دورهم الكبير في التصدي للفيروس ومواجهته بكل قوة وتحد ونجحوا في التغلب على كل الصعاب لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد.وفى النهاية كرمت اللجنة كل من الدكتور محمود الجرايحي مدير المستشفى، والدكتورة ريهام الزيات نائب المدير، والدكتورة ريهام سمير رئيس مكافحة العدوى، والدكتورة حميدة صبري مدير العناية المركزة والطوارئ، والدكتورة آمال عبد العليم مدير المعامل، وعبير أبو زيد رئيس التمريض، وأمينة أبو الحمد رئيس قسم العناية المركزة، وسهام الديب رئيس قسم العزل.