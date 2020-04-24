الحلقة 2 من رواية «الصديق أبوبكر».. اسمه وألقابه

الحلقة 2.. اسمه وألقابهفى مسجد أبو بكر الصديق بالقرية وبعد صلاة الجمعة يجلس الأب ويارا ونور وزيادالأب: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه وسلم.نور ويارا وزياد: عليه الصلاة والسلام.الأب: سرد قصة سيدنا أبو بكر الصديق ليس بالسهل.. وخاصة إن كان لأطفال فى مثل أعماركم.زياد: من قال إننا أطفال.. الصعيد ليس فيه أطفال.. نحن ياعمى نولد رجالا..الأب: ماشاء الله.. قل لى يارجل.زياد: يارجل.الأب: أنا اسألك قل لى.. يا أيها الرجل الصغير..الذى أتم الثامنة منذ شهور هل ستفهم معنى كلامى ؟زياد: قل ببساطة ونحن أذكياء وسنفهم.الأب: بارك الله فيك يا زياد.نور: نود أن نعرف.. من هو سيدنا أبوبكر؟الأب: من هو سيدنا أبو بكر ؟ سؤال كبير!يارا: ابدأ وبالله التوفيق.الأب: نبدأ من اسمه وألقابه وصفاته.زياد: اتفقنابينما هم جالسون دخل عليهم إسلام مستغربا.. وسألهم عن سبب الجلوس بعد الصلاة.. فأخبروه بماكان فجلس معهم.الأب: ولنبدأ.. أبو بكر الصديق.. هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى.إسلام: إذن يلتقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. مع أبو بكر رضى الله عنه فى الجد السادس وهو مرة بن كعب.الأب.. نعم.يارا: تقول اسمه عبد الله ؟ فمن أين جاء اسم أبو بكر ؟نور: كنت سأطرح نفس السؤال يايارا.زياد: هل له ولد اسمه بكر ؟الأب: لم يكن له ولد اسمه بكر.. بل هي كنيته واشتهر بها بين الناس ومن ألقابه العتيق.زياد: ولماذا لقب بهذا الاسم ؟إسلام: دعنى أجيبه.الأب: تفضل.اسلام: قيل إن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: أنت العتيق من النار يا أبا بكر.. لذلك لقب بالعتيق. وقيل إنه لقب بالعتيق.. لقدمه فى الإسلام لأنه أول من أسلم من الرجال فالعتيق هو الشئ القديم.زياد: لذا تقول جدتى على القديم عتقى.الأب: أفادكم الله يازياد.. وقيل لجمال وجهه..وقيل لأن أمه كان لا يعيش لها ولد.. فذهبت إلى الكعبة وقالت: اللهم هذا ابنى..عتيقك من الموت فهبه لى.. لذا فالروايات متعددة فى هذا الأمر.الأب: أحسنت يا أخي.اعتدلت نور فى جلستها ثم قالت لوالدها ولكننا نعلم أنه اسمه أبو بكر الصديق فهل الصديق لقب أم اسم ؟الأب: الصديق هو اللقب الأشهر لسيدنا أبو بكر رضى الله عنه. هل تعرفون قصة الإسراء والمعراج ؟نور ويارا وزياد: نعم.الأب: هناك ارتباط بين رحلة الإسراء والمعراج ولقب الصديق.(نكمل في الغد)