الحلقة 2 من رواية «الصديق أبوبكر».. اسمه وألقابه
الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:23 م
يسرى أبو القاسم يكتبطباعة
الحلقة 2
.. اسمه وألقابه
فى مسجد أبو بكر الصديق بالقرية وبعد صلاة الجمعة يجلس الأب ويارا ونور وزياد
الأب: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه وسلم.
نور ويارا وزياد: عليه الصلاة والسلام.
الأب: سرد قصة سيدنا أبو بكر الصديق ليس بالسهل.. وخاصة إن كان لأطفال فى مثل أعماركم.
زياد: من قال إننا أطفال.. الصعيد ليس فيه أطفال.. نحن ياعمى نولد رجالا..
الأب: ماشاء الله.. قل لى يارجل.
زياد: يارجل.
الأب: أنا اسألك قل لى.. يا أيها الرجل الصغير..الذى أتم الثامنة منذ شهور هل ستفهم معنى كلامى ؟
زياد: قل ببساطة ونحن أذكياء وسنفهم.
الأب: بارك الله فيك يا زياد.
نور: نود أن نعرف.. من هو سيدنا أبوبكر؟
الأب: من هو سيدنا أبو بكر ؟ سؤال كبير!
يارا: ابدأ وبالله التوفيق.
الأب: نبدأ من اسمه وألقابه وصفاته.
زياد: اتفقنا
بينما هم جالسون دخل عليهم إسلام مستغربا.. وسألهم عن سبب الجلوس بعد الصلاة.. فأخبروه بماكان فجلس معهم.
الأب: ولنبدأ.. أبو بكر الصديق.. هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى.
إسلام: إذن يلتقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. مع أبو بكر رضى الله عنه فى الجد السادس وهو مرة بن كعب.
الأب.. نعم.
يارا: تقول اسمه عبد الله ؟ فمن أين جاء اسم أبو بكر ؟
نور: كنت سأطرح نفس السؤال يايارا.
زياد: هل له ولد اسمه بكر ؟
الأب: لم يكن له ولد اسمه بكر.. بل هي كنيته واشتهر بها بين الناس ومن ألقابه العتيق.
زياد: ولماذا لقب بهذا الاسم ؟
إسلام: دعنى أجيبه.
الأب: تفضل.
اسلام: قيل إن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: أنت العتيق من النار يا أبا بكر.. لذلك لقب بالعتيق. وقيل إنه لقب بالعتيق.. لقدمه فى الإسلام لأنه أول من أسلم من الرجال فالعتيق هو الشئ القديم.
زياد: لذا تقول جدتى على القديم عتقى.
الأب: أفادكم الله يازياد.. وقيل لجمال وجهه..وقيل لأن أمه كان لا يعيش لها ولد.. فذهبت إلى الكعبة وقالت: اللهم هذا ابنى..عتيقك من الموت فهبه لى.. لذا فالروايات متعددة فى هذا الأمر.
الأب: أحسنت يا أخي.
اعتدلت نور فى جلستها ثم قالت لوالدها ولكننا نعلم أنه اسمه أبو بكر الصديق فهل الصديق لقب أم اسم ؟
الأب: الصديق هو اللقب الأشهر لسيدنا أبو بكر رضى الله عنه. هل تعرفون قصة الإسراء والمعراج ؟
نور ويارا وزياد: نعم.
الأب: هناك ارتباط بين رحلة الإسراء والمعراج ولقب الصديق.
(نكمل في الغد)
.. اسمه وألقابه
فى مسجد أبو بكر الصديق بالقرية وبعد صلاة الجمعة يجلس الأب ويارا ونور وزياد
الأب: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه وسلم.
نور ويارا وزياد: عليه الصلاة والسلام.
الأب: سرد قصة سيدنا أبو بكر الصديق ليس بالسهل.. وخاصة إن كان لأطفال فى مثل أعماركم.
زياد: من قال إننا أطفال.. الصعيد ليس فيه أطفال.. نحن ياعمى نولد رجالا..
الأب: ماشاء الله.. قل لى يارجل.
زياد: يارجل.
الأب: أنا اسألك قل لى.. يا أيها الرجل الصغير..الذى أتم الثامنة منذ شهور هل ستفهم معنى كلامى ؟
زياد: قل ببساطة ونحن أذكياء وسنفهم.
الأب: بارك الله فيك يا زياد.
نور: نود أن نعرف.. من هو سيدنا أبوبكر؟
الأب: من هو سيدنا أبو بكر ؟ سؤال كبير!
يارا: ابدأ وبالله التوفيق.
الأب: نبدأ من اسمه وألقابه وصفاته.
زياد: اتفقنا
بينما هم جالسون دخل عليهم إسلام مستغربا.. وسألهم عن سبب الجلوس بعد الصلاة.. فأخبروه بماكان فجلس معهم.
الأب: ولنبدأ.. أبو بكر الصديق.. هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى.
إسلام: إذن يلتقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. مع أبو بكر رضى الله عنه فى الجد السادس وهو مرة بن كعب.
الأب.. نعم.
يارا: تقول اسمه عبد الله ؟ فمن أين جاء اسم أبو بكر ؟
نور: كنت سأطرح نفس السؤال يايارا.
زياد: هل له ولد اسمه بكر ؟
الأب: لم يكن له ولد اسمه بكر.. بل هي كنيته واشتهر بها بين الناس ومن ألقابه العتيق.
زياد: ولماذا لقب بهذا الاسم ؟
إسلام: دعنى أجيبه.
الأب: تفضل.
اسلام: قيل إن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: أنت العتيق من النار يا أبا بكر.. لذلك لقب بالعتيق. وقيل إنه لقب بالعتيق.. لقدمه فى الإسلام لأنه أول من أسلم من الرجال فالعتيق هو الشئ القديم.
زياد: لذا تقول جدتى على القديم عتقى.
الأب: أفادكم الله يازياد.. وقيل لجمال وجهه..وقيل لأن أمه كان لا يعيش لها ولد.. فذهبت إلى الكعبة وقالت: اللهم هذا ابنى..عتيقك من الموت فهبه لى.. لذا فالروايات متعددة فى هذا الأمر.
الأب: أحسنت يا أخي.
اعتدلت نور فى جلستها ثم قالت لوالدها ولكننا نعلم أنه اسمه أبو بكر الصديق فهل الصديق لقب أم اسم ؟
الأب: الصديق هو اللقب الأشهر لسيدنا أبو بكر رضى الله عنه. هل تعرفون قصة الإسراء والمعراج ؟
نور ويارا وزياد: نعم.
الأب: هناك ارتباط بين رحلة الإسراء والمعراج ولقب الصديق.
(نكمل في الغد)