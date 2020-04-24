نائب المحلة يحصل على موافقة برصف شوارع المدينة

وجه أهالي المحلة الكبرى الشكر للنائب الوفدي الدكتور محمد خليفة، نائب المحلة على عمله الدؤوب لخدمة الأهالي، حيث أكد قاطني شوارع الجمهورية وسعد زغلول والمعهد الديني أن النائب الوفدي نجح فى الحصول على موافقة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لرصف تلك الشوارع التى تعتبر من أكبر الشوارع الرئيسية بمدينة المحلة.وقامت لجنة الأسبوع الجاري تضم المهندس محمد متولى، رئيس حى ثان المحلة، والمهندس عبد العزيز عجاج رئيس حى اول المحلة الكبرى، ومسئولي هيئة الطرق والكباري وبحضور مقاول التنفيذ وعلى رأسهم النائب "خليفة"وتم استلام المواقع المشار إليها، وبلغ طول شارع الجمهورية ٢ كيلومتر وشارع سعد زغلول ١ كيلو متر وشارع المعهد الديني ١ كيلو متر متضمنًا نفق الجابرية ومن المتوقع التنفيذ الأسبوع القادم.من جانبه وجه الدكتور محمد خليفة الشكر لمحافظ الغربية ونائب المحافظ ورؤساء حى اول وثان المحلة ورئيس هيئة الطرق والكباري بالغربية.