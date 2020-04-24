رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب المحلة يحصل على موافقة برصف شوارع المدينة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:23 م
رصف
رصف
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وجه أهالي المحلة الكبرى الشكر للنائب الوفدي الدكتور محمد خليفة، نائب المحلة على عمله الدؤوب لخدمة الأهالي، حيث أكد قاطني شوارع الجمهورية وسعد زغلول والمعهد الديني أن النائب الوفدي نجح فى الحصول على موافقة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لرصف تلك الشوارع التى تعتبر من أكبر الشوارع الرئيسية بمدينة المحلة.

وقامت لجنة الأسبوع الجاري تضم المهندس محمد متولى، رئيس حى ثان المحلة، والمهندس عبد العزيز عجاج رئيس حى اول المحلة الكبرى، ومسئولي هيئة الطرق والكباري وبحضور مقاول التنفيذ وعلى رأسهم النائب "خليفة"وتم استلام المواقع المشار إليها، وبلغ طول شارع الجمهورية ٢ كيلومتر وشارع سعد زغلول ١ كيلو متر وشارع المعهد الديني ١ كيلو متر متضمنًا نفق الجابرية ومن المتوقع التنفيذ الأسبوع القادم.

من جانبه وجه الدكتور محمد خليفة الشكر لمحافظ الغربية ونائب المحافظ ورؤساء حى اول وثان المحلة ورئيس هيئة الطرق والكباري بالغربية.

موضوعات متعلقة

إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بنظام القدرات «شائعة»

ضبط منظمى مسيرة الاحتفال برمضان فى الإسكندرية

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بنظام القدرات «شائعة»

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان 2020 - 1441

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

عدد ساعات الصيام في مصر 2020 خلال شهر رمضان

جامعة فلسطينية تكشف عن جهاز تنفس من صنعها

باحثون: تراجع أعداد النمل والنحل والفراشات.. والبعوض في تزايد

«تواجه الموت».. المطاعم الروسية مهددة بالإفلاس بسبب كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
جمال طه
القيادة العسكرية التركية فى ليبيا تجتاح الساحل الغربى
المزيد

الثقافة

الحلقة 2 من رواية «الصديق أبوبكر».. اسمه وألقابه

«كيف تهزم كورونا؟».. أول كتاب مصري عن ثقافة مواجهة الفيروس

من رواية الصديق أبوبكر.. فى البدء كان الصعيد

«كتبنا» تحتفل بـ5 سنوات على تأسيسها بـ1750 كتاب ورقي وإلكتروني