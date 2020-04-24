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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد مهنى يكشف كواليس مشاركته فى «خيانة عهد» و«الاختيار» (صور)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:21 م
محمد مهنى
محمد مهنى
ياسمين عباس
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كشف الفنان محمد مهني، عن مشاركته في مسلسل "خيانة عهد" بطولة النجمة يسرا، والذي يعرض حاليًا خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن ترشيحه جاء من قبل الفنان والكاستينج دايركتور حسام الشربيني.

وأعرب محمد مهني، في تصريح خاص لموقع "الدستور"، عن سعادته بالعمل مع النجمة يسرا، معقبًا: "كانت جميلة جدًا في التصوير، واستقبالها فيه طاقة إيجابية وتفاؤل، وبتخلي اللي قدامها يبقى عنده ثقة مش بيتوتر، وكانت الكواليس جميلة جدا وأصرت أننا نعمل بروفات كتير عشان الشغل يطلع طبيعي وكويس".

ولفت الفنان الشاب إلى أنه يجسد شخصية وكيل نيابة خلال أحداث المسلسل، إضافة إلى مشاركته في مسلسل "الاختيار" بشخصية العسكري رشاد، متابعًا: "شرف كبير أوي ليا إني أكون في العمل الضخم ده، وشرف لأي حد يكون في مسلسل بيحكي قصة حقيقة عن الشهيد البطل أحمد المنسي".
محمد مهنى
محمد مهنى
محمد مهنى
محمد مهنى
محمد مهنى
محمد مهنى

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