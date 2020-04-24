السند.. كيف دعمت مصر دول العالم في مواجهة كورونا؟

وسط الأنا التي تعاملت بها دول العالم خلال مواجهتها لوباء كورونا، فتناقلت الأخبار حديثًا عن دول سرقت معونات كانت ذاهبة لغيرها عبر أراضيها، واشترت أخرى بأضعاف الثمن كمامات ومواد طبية كانت دول أخرى تعاقدت عليها، وقفت مصر لتكون قدوة لغيرها في مساعدة الغير.وتسبب فيروس كورونا في أزمات كثيرة أظهرت المعادن الأصلية للدول، كما حللها الخبراء السياسيون، وفي ظل مقاومة مصر لفيروس كورونا الذي وصلت نسبة الإصابات به إلى 3490 حالة حتى الأسبوع قبل الأخير من أبريل، ساندت مصر دول العالم التي انتشر فيها الوباء بصورة كبيرة، منها الصين التي كانت مصدر انتشار الفيروس في العالم مرورًا بإيطاليا التي بلغت عدد الوفيات بها 24648، مرورًا بالولايات المتحدة ٤٢.٠٤٩ حالة وفاة، وبريطانيا التي تعاني من نقص شديد في الأجهزة الطبية.ولم ترسل فقط مساعدات طبية، بل ذهبت وزيرة الصحة المصرية بنفسها إلى الدول الموبوءة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمساندة هذه الدول."الدستور" في السطور التالية رصدت المساعدات التي قدمتها مصر للدول التي انتشر فيها وباء كورونا بدءًا من الصين وصوًلا للولايات المتحدة الأمريكية.في الوقت الذي كان يخشى فيه العالم الذهاب إلى الصين التي كانت بؤرة تفشي وباء كورونا في العالم، أرسلت مصر فريقًا طبيًا تقوده وزيرة الصحة، ومعهم مستلزمات طبية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد "هدية مصر للشعب الصيني".ونقلت الشحنة وزيرة الصحة هالة زايد، حاملة أيضًا رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين.وجاءت هذه المساعدات لتسهم في "تخفيف العبء وتعويض النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية".مع نهاية شهر مارس الماضي سجلت إيطاليًا يوميًا أكثر من ١٠٠٠ حالة وفاة جراء الفيروس، وعانت من نقص شديد في المستلزمات الطبية ورفضت دول العالم جميعها تقديم الدعم، وفي الرابع من أبريل كان موقف مصر مغايرًا، فأرسلت مساعدات طبية عاجلة لدعم الشعب الإيطالى، فأرسلت طائرة محملة بمليون ونصف كمامة طبية لإيطاليا.واحتفى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بالمساعدات الطبية المصرية التى وصلت دعمًا للشعب الإيطالي بعد تفشى وباء كورونا بشكل كبير.وطبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير للمساهمة فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية، خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية.في منتصف أبريل الجاري نشر نائب البرلمان البريطاني، ووزير الدولة للسياسة التجارية جريج هاندز، تغريدة عبر "تويتر"، يقول إن مصر تستعد لإرسال شحنة ضخمة من مستلزمات الوقاية إلى بريطانيا لمساعدتها في مواجهة تفشى وباء كورونا"، وغرد السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز، والسفارة البريطانية في القاهرة، وفرق وزارة التجارة البريطانية، عبر تويتر قائلين: "عدد كبير من الألبسة الطبية في طريقها إلى المملكة المتحدة - شكرًا لك مصر".ودعمت مصر الولايات المتحدة التي سجلت أعلى نسب وفيات وإصابة في العالم لتتخطى الصين التي كانت مركز انتشاره، وقاربت أعداد الإصابات فيها الـ٨٠٠ ألف حالة، فأرسلت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، الثلاثاء، طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية.